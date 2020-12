'Daar staat het huis waar Maradona woonde, ik heb het vaak op beeld gezien'

"We zijn in Napels, omdat AZ zijn eerste Europa League-wedstrijd van het jaar speelt tegen Napoli. Mooie bijvangst kan een reportage over 'Maradona in Napels' zijn. Het is namelijk een week voor Maradona's zestigste verjaardag."

Een maand later staat de wereld stil. In Napels, in Buenos Aires en zeker in Acera.

"Eerlijk gezegd krijg ik er niet direct een warm gevoel van. De beelden van de haarlok en de muurschilderingen zijn prachtig, maar vaak uitgezonden. En de verhalen daarover zijn zeker zo vaak verteld. We gaan op onderzoek uit. Er is in die zeven jaar Napels zoveel gebeurd, er is vast een wat onbekender verhaal dat de moeite van het vertellen waard is."

"Ik vind een filmpje op YouTube. De beelden zijn waanzinnig, het verhaal geweldig. In januari 1985 speelt Maradona in een voorstadje van Napels een benefietwedstrijd. Op een modderveld, in de stromende regen."

"Een maand later staat de wereld stil als Maradona overlijdt. In Napels, in Buenos Aires en zeker in Acera. Hoe dat komt, dat kun je zien in de uiteindelijke reportage."