Man belt aan in Poortugaal en steekt bewoner (59) met groot mes

In het Zuid-Hollandse Poortugaal is vannacht een 59-jarige man in zijn woning aangevallen. Volgens de politie lijkt het erop dat dat zonder enige aanleiding gebeurde. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Volgens de politie werd er even na 03.00 uur bij de woning aangebeld. "De bewoner deed nietsvermoedend open en werd daarop direct belaagd door een onbekende man die een groot mes in zijn handen had."

Omdat er meerdere personen in de woning aanwezig waren, kon de man worden overmeesterd. Hij is kort daarna door de politie aangehouden.

Het letsel bij het slachtoffer viel naar omstandigheden mee, maar de politie spreekt wel van een zeer ingrijpende gebeurtenis, schrijft regionale omroep Rijnmond. De politie probeert het motief van de dader te achterhalen.