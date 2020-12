PSV-vrouwen verder met De Rooij in dug-out, nu als hoofdtrainer

Rick de Rooij is de 'nieuwe' hoofdtrainer van de PSV-vrouwen. De Rooij, die zijn handtekening heeft gezet onder een verbintenis voor 2,5 jaar, stond al als interim-trainer voor de groep.

De 41-jarige De Rooij nam na het vertrek van Sander Luiten, eind november, diens taken over. Daarvoor was hij werkzaam in de jeugdopleiding van PSV.

"De expertise die Rick binnen de PSV-opleiding heeft opgedaan kan hij nu overbrengen op de vrouwentak", aldus manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers.