Verpleegkundige, premier en verpleeghuisbewoner: zij kregen als eersten EU-vaccin

Zorgpersoneel, een politicus en bewoners van verpleeghuizen: de keuzes voor wie in verschillende Europese landen de eerste vaccins krijgen, lopen uiteen. Gisteren begonnen Duitsland, Hongarije en Slowakije met de Pfizer/BioNTech-vaccinaties, vandaag volgden onder meer Spanje, Tsjechië en Italië. In Italië kregen drie medewerkers van het Spallanzani-ziekenhuis in Rome de eerste prikken. Medewerker Omar Altobelli ervoer een "unieke emotie", zei hij na afloop. Hij deed het voor zijn familie, voor zichzelf en voor zijn patiënten.

Drie medewerkers van dit ziekenhuis in Rome worden tegelijkertijd gevaccineerd - Reuters

In Spanje waren het de bewoners van verpleeghuis Los Olmos in Guadalajara ten noordoosten van Madrid die de eerste vaccinaties kregen. Onder hen was de 96-jarige bewoonster Araceli Hidalgo. "Laten we zien of we ons allemaal kunnen gedragen en het virus weg kunnen laten gaan", zei ze na afloop.

Verpleeghuisbewoner Araceli Hidalgo (96) wacht op haar prik - Reuters

In Tsjechië kreeg premier Babis de eerste inenting in zijn arm. Dat gebeurde in een militair ziekenhuis in Praag. Na hem was een 95-jarige oorlogsveteraan aan de beurt.

In Hongarije kregen ziekenhuismedewerkers gisteren de eerste prikken. In Slowakije was het de 60-jarige infectieziektenexpert Vladimir Krcmery. In Duitsland waren het gisteren verpleeghuisbewoners:

Eerste Duitse vaccins naar bewoners en personeel in verzorgingstehuis - NOS