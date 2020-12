De uitzending van 27 december

2020 was een rampjaar voor Libanon. De explosie in Beiroet was de zoveelste klap voor het land aan de Middellandse Zee. De hoop op een betere toekomst werd in één keer weggevaagd. We reisde af naar Libanon en blikken met drie Libanezen terug op het rampjaar. Welke gevolgen heeft de economische crisis in het land voor hun toekomstplannen?

Beethoven redding voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest

In maart ging het filmpje 'From us to you' van het Rotterdams Philharmonisch Orkest de hele wereld over. Zelfs Oprah liet zien hoe de orkestleden vanuit huis samen Beethovens 9e symfonie speelden. Dit vreemde, turbulente coronajaar wordt door het orkest ook weer afgesloten met Beethoven. Nu echter op volle sterkte in Ahoy - inclusief koor, maar zonder publiek.