Verbij verrast zichzelf ondanks pijnlijke rug: 'Het zit er weer in'

Kai Verbij - ANP

Hij zag het niet aankomen, maar precies op het moment dat het moest, vielen de puzzelstukjes voor Kai Verbij in Thialf op z'n plaats. Met een tijd waarvan hij zich afvroeg waarom het nu opeens wel lukte en eerder niet, plaatste hij zich zaterdag op de 500 meter voor de WK afstanden. De voorbereiding op het seizoen en de eerste wedstrijden verliepen voor Verbij verre van vlekkeloos en twee weken geleden raakten de wereldkampioenschappen nog verder uit zicht toen hij tijdens een training door zijn rug ging. 'Beetje stom' "Dat was een beetje stom", zegt Verbij over de oorzaak. "We zijn elkaar in het krachthonk altijd een beetje aan het pushen. De een doet zoveel kilo's en hij kan er zoveel. Ik wilde voor het eerst 120 kilo tillen, dat lukte bijna. Ik dacht: ik ga iets meer mijn best doen, maar mijn rug trok het niet." "Ik kon bijna niet meer lopen. Zoiets gaat niet meteen weg, ik heb er nog steeds last van." Bekijk hieronder de winnende race van Verbij van zaterdag:

Verbij, N'tab en Mulder op 500 meter naar WK afstanden - NOS

Verbij noemt het een uiterst slechte voorbereiding. "Er was niks kapot, maar ik kon geen starttrainingen doen. Als dat niet kan, zijn er wel vraagtekens of je mee kan doen." Het aantal wedstrijden is vanwege de coronacrisis al kleiner dan anders en door zijn blessure moest Verbij ook nog eens een trainingswedstrijd laten schieten. Het gebrek aan wedstrijdritme begon hem parten te spelen. "Bij de trainingswedstrijd van vorige week kon ik gelukkig weer starten en nu start ik alweer twee tienden sneller dan toen. Vandaag (zaterdag, red.) was gewoon erg goed", aldus een opgeluchte schaatser bij het kwalificatietoernooi.

Verbij blij met snelle 500 meter: 'Goede kaarten voor EK sprint' - NOS

In het voorjaar van 2020 maakte Verbij de overstap van Team Reggeborgh naar Jumbo-Visma, kort nadat Kjeld Nuis de omgekeerde weg had bewandeld. Maar het leverde Verbij in de eerste maanden van het seizoen nog weinig succes op. Keer op keer kampte hij met tegenslag. Het begon met een gebroken sleutelbeen, eind mei. "Dat heeft wel goed kunnen herstellen, maar toch moest ik zo'n zeven weken aangepast trainen. Ik heb niet veel kunnen skeeleren en er was geen zomerijs in Thialf. Dat is pech, maar je moet het ermee doen."

Even ontspannen als zijn oud-ploeggenoot Ronald Mulder probeert om te gaan met de beren op de weg, tracht ook Verbij de tegenslagen het hoofd te bieden. Mulder kampte met zieke ploeggenoten en werd daarna zelf ziek in aanloop naar het seizoen, Verbij had te maken met materiaalproblemen. "Mijn brug (de constructie waarmee de ijzers aan de schoen zitten, red.) was doormidden. Ik heb de eerste vijf, zes weken op kapot materiaal rondgereden, dat heeft me een deel van mijn seizoen gekost. Ik kon niemand bijhouden op de trainingen. De week voor de NK had ik nieuw materiaal, toen ging het beter." Geen denderend begin Bij de NK afstanden pakte Verbij zilver op de 500 meter, net als bij de NK sprint. Op dat laatste toernooi kwam hij echter op beide 500 meters niet verder dan de vierde plek. De wereldkampioen sprint van 2017 had vanzelfsprekend op meer gehoopt, maar wennen aan het trainingsschema van Jac Orie van Jumbo-Visma kostte hem meer tijd dan verwacht. "Ik heb zes jaar bij Gerard van Velde getraind. Dan weet je wat je doet, je hebt vergelijkingsmateriaal. Nu begin je volledig op nul, dat zorgt voor een bepaalde onzekerheid."

Kai Verbij en op de achtergrond Dai Dai Ntab - ANP

Vooral de verhouding tussen rust en inspanning is veranderd en het aantal kilometers dat hij op de fiets maakt, is toegenomen. Maar, door het gebroken sleutelbeen, de kapotte brug en de pijnlijke rug van de laatste weken, is het voor Verbij moeilijk om de voor- en nadelen van beide trainingsvormen op een rij te zetten. "Ik ga nu heel goed, maar heb gewoon veel pech gehad. Ik hoop dat het nog sneller gaat, want ik denk niet dat ik hier wereldkampioen mee ga worden", zegt Verbij over zijn winnende 34.63 van zaterdag, toch een evenaring van zijn beste tijd ooit in Thialf. "Het is een mooie bevestiging dat het er weer in zit." Ook zondag wordt er weer gestreden om tickets voor verschillende toernooien bij het kwalificatietoernooi in Thialf. Bekijk hieronder het schaatsprogramma van zondag: