Na roerig jaar lonkt voor AZ toch weer aansluiting bij de top

Een verloren seizoen leek in de maak. Maar als AZ vanmiddag in Utrecht de laatste wedstrijd van het jaar wint, hebben de Alkmaarders de bovenste plaatsen in de eredivisie ineens weer vol in zicht.

"Het gekke is dat ze met het ingestorte stadiondak in 2019 al dachten dat ze een van de meest hectische jaren uit de clubgeschiedenis achter de rug hadden", zegt NOS-commentator en AZ-volger Jeroen Elshoff. "En toen kwam 2020."

De juridische strijd leverde AZ helemaal niets op. Hoogstens een geschonden imago. "Maar dat waait ook wel weer over", denkt Elshoff, die ervan overtuigd is dat algemeen directeur Robert Eenhoorn geen spijt heeft van die actie.

Begin maart ging het nog crescendo met AZ. De ploeg van - toen nog - trainer Arne Slot speelde Ajax volledig zoek, won met 2-0 in Amsterdam en kwam in punten gelijk met de koploper. De titel gloorde. "Veel spelers waren er absoluut van overtuigd dat ze kampioen zouden worden", weet Elshoff nog.

Na vijf gelijke spelen in de eerste vijf eredivisieduels, volgden vier overwinningen op rij. Een potentiele crisis leek afgewend. En juist toen werd Slot ontslagen. Het werd de coach aangerekend dat hij in gesprek was met Feyenoord.

Elshoff: "Er is al genoeg gezegd over de manier waarop dat is gegaan en of dat niet anders had gekund. Maar het is een feit dat het voor een enorme schok heeft gezorgd binnen de club."

"Dat is een ontslag altijd al, maar op deze manier krijgt het nog een extra dimensie. Daarbij komt ook nog eens dat Slot bij veel spelers en stafleden erg geliefd was."

'Eigen belangen met oog op EK'

AZ heeft onder interim-trainer Pascal Jansen de stijgende lijn doorgezet. Maar Elshoff betwijfelt of het lek boven is. "Je ziet wel dat spelers de knop snel hebben omgezet na het vertrek van Slot, maar dat is omdat ze hun EK-kansen niet willen vergooien."

"Spelers als Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Owen Wijndal, Marco Bizot en ook Myron Boadu kunnen niet met hun kop omlaag gaan rondlopen, want dan berokkenen ze schade aan hun eigen carrière. Het gaat nu om hun eigen bv."