Zwaargewonde jongen (17) alsnog overleden na aanrijding in Honselersdijk

De 17-jarige jongen die in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk in Honselersdijk, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer uit Naaldwijk fietste rond 4:30 samen met een vriend toen hij van achteren werd aangereden door een auto. De 29-jarige bestuurder zou na het ongeluk zijn doorgereden, maar hij werd kort daarna opgepakt, meldt Omroep West.

Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeluk, het verlaten van de plaats van het ongeval en het rijden onder invloed van alcohol. Zijn auto is in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De tweede fietser bleef ongedeerd. De politie is nog op zoek naar getuigen.