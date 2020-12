Van applaus voor de zorg tot lawaaiprotest bij Rutte, het coronasentiment verklaard

Eerst de veranderingen in beeld, van applaus voor de zorg in maart tot een pannenprotest bij Ruttes lockdown-speech in december:

Waar in het voorjaar liefdadigheidsinitiatieven als paddenstoelen uit de grond schoten en er vooral saamhorigheid heerste, brokkelde de steun voor de coronamaatregelen na de zomer onder een deel van de bevolking af. Protest tegen de maatregelen werd luider en niet het virus, maar het beleid leek de vijand te worden. Het zorgpersoneel, waar in maart nog voor werd geapplaudisseerd , kreeg in de loop van het jaar toenemend te maken met onbegrip en agressie . Hoe valt dat te verklaren?

"Er was in het begin sprake van een brede, diepe angst voor het nieuwe coronavirus", zegt Arie Dijkstra, hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Dat verklaart ook dat hysterische applaus. Dat klinkt wat onaardig, maar massaal klappen voor zorgpersoneel is niet authentiek. Dat ontstaat vanuit angst. Die angst nam in een later stadium af in de samenleving."

Dat de angst voor het virus afnam, werkt volgens Dijkstra als volgt: alleen als je zelf gevaar ervaart, zul je ernaar handelen. Veel Nederlanders leren (in de psychologie enactive learning genoemd) dat ze nog altijd niet ziek worden, hoewel de dreiging groot is en ze zich niet altijd even netjes aan de maatregelen houden. "Dan luidt de conclusie: het valt wel mee."

Hand in hand

Ook Agneta Fischer, hoogleraar Emoties en affectieve processen aan de Universiteit van Amsterdam, herkent dit fenomeen. "Als mensen angstiger zijn, dan staan ze eerder achter de maatregelen. Als ze minder bang worden en als niemand in hun omgeving ziek wordt, dan denkt een persoon al gauw: waar zijn deze maatregelen goed voor?"

Een 'normaal' fenomeen in de psychologie dus. Maar mede hierdoor liepen de besmettingscijfers na de eerste golf weer op en kwam het tot een tweede golf. Dijkstra: "Deze bewegingen gaan hand in hand met de grafieken die het RIVM of media dagelijks tonen. Als de grafiek piekt, neemt de angst toe en worden mensen voorzichtiger. Neemt het aantal besmettingen af, dan neemt de angst af."

De veranderingen worden gemonitord door een gedragsunit van het RIVM. "In april en mei was het draagvlak voor coronamaatregelen heel hoog", zegt RIVM-gedragswetenschapper en hoogleraar Gezondheidspsychologie Marijn de Bruin. "In de zomer, toen veel van de maatregelen werden versoepeld, zag je dat het draagvlak iets afnam. De bereidheid bijvoorbeeld om anderhalve meter afstand te houden, was in juni het laagst. Maar nu de besmettingen oplopen, zien we dat dit weer is opgelopen tot rond de 90 procent van de deelnemers aan het onderzoek."