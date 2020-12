Erwin Koeman: 'Hartoperatie heeft mij niet veranderd, ook niet in m'n hoofd'

"Mijn jaar begon eigenlijk nog in Oman. Nadat ik daar eind vorig jaar mijn ontslag als bondscoach had gekregen, ben ik in januari nog tien dagen terug geweest om alles af te handelen."

"Met de ploeg hebben we mooie trips gemaakt. We speelden een toernooi in Maleisië, WK-kwalificatie in India en op de Golf Cup hebben we gespeeld tegen Qatar in een gloednieuw WK-stadion dat volledig wordt gekoeld door airco."

"De mensen daar zijn heel prettig, hebben een open blik en propageren dat veel vrouwen hoge posities in het bedrijfsleven moeten hebben. Heel anders dan in bijvoorbeeld Saudi-Arabië."

"Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Ik woonde in een appartement aan de zee in Muscat en had als bondscoach veel vrije tijd. Een vereiste is wel dat je jezelf goed kan vermaken en daar heb ik nooit problemen mee gehad."

"Dat onderzoek had ik eigenlijk al veel eerder moeten doen. Maar ik zat de laatste vijf jaar voornamelijk in het buitenland en dacht: dat komt wel. Dat is eigenlijk een slechte gedachte."

"Terug in Nederland heb ik op voorspraak van mijn vrouw en mijn moeder een afspraak gemaakt in het ziekenhuis om mijn hart te laten onderzoeken. Ik ben erfelijk belast, mijn vader en twee ooms zijn overleden aan een hartaanval."

"Ze denken daar waarschijnlijk dat Oman Brazilië is en alles maar even wint. In de WK-kwalificatie stonden we op twaalf punten uit vijf wedstrijden en waren we hard op weg de volgende ronde te halen. Maar oké, je leert er ook weer van. Zo gaat het daar."

"Een echte reden dat ik weg moest, heb ik nooit gekregen. Ik denk dat de Golf Cup, waar we in de poule een keer wonnen, een keer gelijkspeelden en een keer verloren, de aanleiding is."

"Bloedprikken, maximale fietstest en hartfilmpje: het zag er allemaal goed uit. Maar mijn ooms hebben me op het hart gedrukt dat je ook moet weten wat er binnenin gebeurt. Slibben je aderen dicht of niet? Ik heb een ct-scan laten maken en na een halve minuut zagen de artsen het al. 'Dit is niet goed', was de mededeling. Er moest een openhartoperatie aan te pas komen om mij te helpen."

"Mijn vrouw en moeder bleven aandringen en zeiden: 'Doe het nou, je weet toch wat er met papa en je ooms is gebeurd?' In het voorjaar ben ik uiteindelijk voor een check gegaan. De afspraak stond op 2 april, maar door de coronapandemie werd dat eerst verzet naar mei."

"Aan de ene kant schrik je, maar het kwam ook niet echt als een verrassing gezien de voorgeschiedenis in de familie. Het enige waar ik blij om ben, is dat ik nog op tijd was. Als je wacht tot je een hartaanval krijgt, kan het ook te laat zijn. Ik had geen last van benauwdheid, was in goede conditie en had nog geen hartschade. Dat maakte het voor de artsen ook makkelijker."

"Na de operatie schrok ik van hoe het eruit zag. Een jaap als een stropdas over mijn bovenlijf. De eerste zes weken mocht ik niet fietsen, niet autorijden en niet vliegen. Om te herstellen ben ik begonnen met twee keer per week een bezoek aan een revalidatiecentrum. Dat had ik ook echt nodig om het vertrouwen in mijn lichaam terug te krijgen.

25 minuten met VV Acht 6

"Ik moest met ballen gooien en dingen doen waarvan ik dacht: kan dat allemaal wel, straks springt het weer open. Dat soort rare gedachtes krijg je. Ik vroeg me in het begin ook echt af of het allemaal wel goed zou gaan."

"Maar je gaat steeds meer doen en na tien weken heb ik voor het eerst weer 25 minuten gevoetbald. In september was dat, toen het nog mocht. Met mijn eigen team, VV Acht 6. Heerlijk was dat."