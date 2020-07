Mahomes nu bestbetaalde speler in NFL: 447 miljoen euro in 11 jaar

Coronacrisis of niet, clubs in de National Football League (NFL) blijven gewoon geld uitgeven. American footballspeler Patrick Mahomes heeft zijn contract bij de Kansas City Chiefs verlengd tot 2031 en ontvangt in die periode 503 miljoen dollar (447 miljoen euro) aan salaris. Met zijn nieuwe contract wordt de 24-jarige quarterback de bestbetaalde speler in de NFL, meldde sportzender ESPN.

Mahomes was uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de NFL in 2018 en leidde de Kansas Chiefs vorig jaar naar de winst in de Super Bowl.

De quarterback verdient nu 2,8 miljoen dollar. Volgend seizoen wordt dat volgens het oorspronkelijke contract 24,8 miljoen. Kansas voegt daar nog tien jaar aan toe. In die twaalf seizoenen zal hij dan bij elkaar 530 miljoen dollar (471 miljoen euro) verdienen.

Mahomes passeert Russell Wilson. De quaterback van de Seattle Seahawks verdient ruim 35 miljoen dollar (ruim 31 miljoen euro) per jaar.