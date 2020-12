Beethoven helpt het Rotterdams Philharmonisch Orkest door het coronajaar

In maart ging het filmpje 'From us to you' van het Rotterdams Philharmonisch Orkest de hele wereld over. Zelfs Oprah liet zien hoe de orkestleden vanuit huis samen Beethovens 9e symfonie speelden. Dit vreemde, turbulente coronajaar wordt door het orkest ook weer afgesloten met Beehoven. Nu echter op volle sterkte in Ahoy - inclusief koor, maar zonder publiek.

Het orkest is al aan het repeteren als er bij Ahoy nog een invalvioliste arriveert. Zoals elke andere werkvloer heeft ook het Rotterdams Philharmonisch Orkest te maken met uitval vanwege corona. "We hebben afgelopen week op korte termijn zelfs drie van de vier zangsolisten moeten vervangen", vertelt programmeur Floris Don.

Wat voor de muziekwereld het Beethovenjaar had moeten zijn, veranderde in het 'coronajaar'. "Er komt sinds maart onnoemelijk veel op ons af", vertelt algemeen directeur George Wiegel. "Toen de eerste lockdown werd aangekondigd stonden onze instrumenten zelfs al op het vliegveld voor een tournee naar Amerika de volgende dag. We konden ze nog net op tijd terughalen."

Topsport

Normaal gesproken werkt het orkest regelmatig drie jaar vooruit. Nu is men soms een dag van tevoren nog bezig met regelgeving, reisbeperkingen en oplossingen bedenken. "Gelukkig komen orkesten zoals het onze wereldwijd in allerlei typen concertzalen, dus aanpassen is een tweede natuur. Maar voor een symfonieorkest is niet samen kunnen spelen het ergste denkbaar. Musici zijn als topsporters, ze moeten in die routine blijven van spelen."

Na de schok van de eerste lockdown kwam al vrij snel het idee om vanuit de huiskamer een boodschap de wereld in te sturen. Dat werd het inmiddels wereldberoemde filmpje met de bekende melodie uit de 9e van Beethoven. Het ging de hele wereld over tot aan de show van Oprah Winfrey toe. "Ik denk dat veel mensen echt verloren waren in het begin", zegt eerste violiste Saskia Otto. 'Wat Beethoven meegeeft aan mensen is hoop en ik denk dat dat heel direct binnenkwam bij veel mensen."