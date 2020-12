Nog je zorgverzekering afsluiten? Hier moet je op letten

Het belangrijkste advies: verleng niet je verzekering zonder te checken wat er verandert. "Je hoeft niet altijd over te stappen, maar je moet wel kijken of je nog goed zit", adviseert Suzanne Löwik van Pricewise. "Het kan zijn dat je zorgverzekeraar een aanvullende verzekering heeft gewijzigd en dat je bijvoorbeeld nog maar negen fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgt, in plaats van twaalf."

Daarnaast kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Zo kun je bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor een tandartsbezoek of fysio-behandeling. Zo'n aanvullende verzekering is niet verplicht.

Iedere Nederlander boven de 18 is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hiermee krijg je alle zorg vergoed die in het basispakket zit. Er zijn hiervoor grof gezegd twee soorten polissen: de naturapolis, waarbij je alleen naar bepaalde zorgverleners mag gaan, en de restitutiepolis, waarbij je zelf mag kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Die laatste optie is meestal wel een stuk duurder.

In onderstaande video legde NOS op 3 eerder uit waarom premies zo kunnen verschillen en hoe je geld kunt besparen. Maar ook: hoe zit dat eigenlijk met het eigen risico? En waarom stappen zo weinig mensen over?

Het verschil tussen de goedkoopste naturapolis en duurste restitutiepolis is volgens de vergelijkingssites opgelopen tot zo'n 500 euro. Dat komt vooral doordat de restitutiepolissen steeds duurder worden. Maar ook tussen naturapolissen lopen de verschillen ook op tot tientallen euro's per jaar.

"De zorgverzekering is een gevoelsproduct, want je verzekert je lijf en gezondheid", zegt Löwik. "Mensen hebben het gevoel niet goed verzekerd te zijn als ze overstappen. We zien dat ouderen soms langer dan tien jaar bij de zelfde verzekeraar zitten, terwijl de verschillen tussen premies steeds meer uit elkaar zijn komen te liggen."

Van alle Nederlanders stapt jaarlijks zo'n 6 tot 7 procent over op een andere zorgverzekeraar. We zijn terughoudend, merken de vergelijkingssites. "Mensen vinden het over het algemeen geen leuk onderwerp en ingewikkeld", zegt Peter Ruys van Zorgkiezer. "Door corona lijken ze het nog meer uit te stellen."

Een ander punt is de korting die 63 procent van de Nederlanders krijgt via een collectieve verzekering bij bijvoorbeeld een werkgever of vereniging. Die korting is sinds dit jaar verlaagd en wordt in 2023 mogelijk helemaal afgeschaft. Een korting klinkt misschien goed, maar toch kan je uiteindelijk duurder uit zijn als de basispremie bij je collectiviteitsverzekering hoger is.

"Mensen denken: ik blijf hier, want tot nu toe was het goed. Maar een korting op een duurdere basisverzekering is uiteindelijk nog steeds een duurdere verzekering", zegt Löwik.

De verwachting was daarom dat dit jaar meer mensen zouden overstappen, maar dat is niet gebeurd. "Het is dus goed om alsnog te checken of de korting bij je collectiviteit nog wel zo aantrekkelijk is", zegt Ruys.

Een laatste tip is om te kijken naar de 'huismerken' van verzekeringen. "Vroeger waren dat misschien de online polissen, maar je moet nu bij bijna alle verzekeringen dingen online regelen", zegt Ruys. "Het verschil is vooral dat de budgetopties iets minder vergoeden als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat."