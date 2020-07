Geen MLS-herstart voor voetballers FC Dallas vanwege tien besmette spelers

FC Dallas moet de herstart van de Major League Soccer (MLS) aan zich voorbij laten gaan. Tien spelers van de club uit Dallas blijken besmet met corona, waardoor de wedstrijd tegen Vancouver van aanstaande vrijdag niet gespeeld kan worden.

"Gezien het hoge aantal besmettingen is Dallas momenteel niet in staat om te trainen of te spelen", liet Dan Garber, competitieleider van de MLS, weten. "We hadden daarom geen andere keus."

Volgens Garber is het beeld bij de overige clubs aanzienlijk beter dan bij Dallas. "Het gemiddelde aantal positieve tests is verder laag."

Toernooivorm in Disney World

De Amerikaanse voetbalcompetitie begint donderdag weer, nadat er een aantal maanden niet gevoetbald werd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De MLS, die voor de coronapauze pas twee speelrondes onderweg was, wordt in toernooivorm afgerond in Disney World in Orlando.

De clubs spelen drie groepswedstrijden, waarna er in totaal zestien doorstoten naar de knock-outfase.