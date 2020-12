Wekdienst 27/12: vaccinatieprogramma EU van start • Schaatsen in Thialf

wekdienst - ANP | NOS

Goedemorgen! Meer en meer Europese landen gaan in lockdown, vandaag Schotland, Noord-Ierland en Oostenrijk. En wie maakte afgelopen jaar het meeste indruk met zijn of haar taalgebruik? Het is onstuimig en nat. Aan zee stormt het af en toe en overal zijn zware windstoten mogelijk. Vanmiddag trekt de regen naar Duitsland weg en neemt de wind af. Het is 5 tot 8 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, met vooral in Limburg ook kans op wat natte sneeuw.

wekdienst - NOS

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Voor heel Nederland geldt code geel in verband met storm Bella. Vanochtend staat aan de Noord-Hollandse kust en op Texel en Vlieland een stevige wind, met windstoten die kunnen oplopen tot 110 kilometer per uur. Landinwaarts komt het waarschijnlijk niet tot een storm, maar Weeronline waarschuwt wel om voorzichtig te zijn op de weg, vooral op dijken, bruggen en keringen.

Formeel gaat de start van het vaccinatieprogramma van de EU vandaag van start. Zaterdag werden de vaccins geleverd aan de lidstaten en vandaag beginnen onder andere Frankrijk, Italië en Polen met inenten. Duitsland, Hongarije en Slowakije zetten gisteren al de eerste prikken.

De Nederlandse schaatstop strijdt in Thialf opnieuw om de startbewijzen voor de internationale wedstrijden in 2021. Op het programma staan bij de vrouwen de 500 en de 3000 meter, bij de mannen de 1500 meter en de massastart. Je kunt alles live volgen bij de NOS, vanaf 13.55 uur op NPO 1, via een livestream op NOS.nl en de NOS-app en natuurlijk in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist? In het Brabantse dorp Veen hebben autobranden gisteravond en vannacht opnieuw veel publiek getrokken, ook al had de burgemeester mensen gevraagd "hun gezonde verstand" te gebruiken. Honderden inwoners hadden zich verzameld op straat, waar twee auto's en een paardentrailer in brand werden gestoken. Ook staken mensen vuurwerk af. De afgelopen nachten was het ook onrustig in Veen. De brandweer werd gisternacht bekogeld met vuurwerk. Burgemeester Lichtenberg van Altena noemde dat "een dieptepunt".

Autobrand en vuurwerk in Veen - SQ Vision Mediaprodukties/Marcel van Dorst

Ander nieuws uit de nacht: Meerdere illegale feesten beëindigd: de politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere plekken een einde gemaakt aan illegale feesten. In bedrijfspanden in Rotterdam en Haastrecht en in de bossen bij Koningsbosch (Limburg) waren mensen aan het feesten.

Honderden tips en huiszoeking na zware explosie Nashville: de FBI is het huis binnengevallen van iemand die mogelijk betrokken was bij de ontploffing van een camper, vrijdag. Volgens CNN gaan functionarissen die betrokken zijn bij het onderzoek uit van een zelfmoordactie.

Meerdere bergbeklimmers omgekomen in Iran na zware sneeuwval: volgens de staatstelevisie zijn zeker acht klimmers slachtoffer geworden. Het gebied ten noorden van de Iraanse hoofdstad is een populair skigebied. Het had er flink gesneeuwd en er was kans op lawines.

En dan nog even dit: In de Canadese stad Edmonton heeft een onbekende Kerstman honderden mensen verrast. Ze vonden bij de voordeur een gedicht én Walmart-waardebonnen van 250 dollar (zo'n 160 euro). "Ik moest de hele ochtend huilen", schrijft een van de ontvangers van het cadeau op Facebook. De anonieme gever heeft zo'n 400 enveloppen verspreid in Edmonton, meldt de Canadese zender CBC. Daarmee is zo'n 64.000 euro gemoeid. CBC had vragen gestuurd aan een mailadres dat onderaan de gedichten was vermeld en kreeg dit antwoord van de 'secret Santa': "Ik weet dat veel mensen een zwaar jaar hebben gehad en ik had de mogelijkheid om ze te helpen."