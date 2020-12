Politie beëindigt illegale feesten • Argentinië begint dinsdag met vaccineren

De politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere locaties in Nederland een einde gemaakt aan illegale feesten. In een bedrijfspand in Rotterdam, in de buurt van het Centraal Station, waren zo'n honderd mensen aan het feesten. Het is onbekend of zij een boete hebben gekregen.

Ook in Limburg en Zuid-Holland werd gefeest. In de bossen bij Koningsbosch, bij de grens met Duitsland, hadden jongeren uit heel Nederland zich verzameld voor een rave party. En in de Zuid-Hollandse plaats Haastrecht, bij Gouda, waren zo'n twintig mensen bij elkaar gekomen in een bedrijfspand.