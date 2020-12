Italië neemt vanaf morgen 'lockdownpauze' • Groningen en Twente vragen militaire hulp

Honderden Britse wintersporters zijn gevlucht uit het Zwitserse skioord Verbier toen bleek dat ze er in quarantaine moesten. Van de meer dan vierhonderd Britten die hier vakantie kwamen vieren, waren er zondag volgens een woordvoerder van de gemeente nog maar een paar over. "Gezinnen met kleine kinderen zaten plotseling vast op 20 vierkante meter. Dat was niet te doen."

Het skioord in het Zwitserse kanton Wallis is geliefd bij Britten, die er ondanks de coronacrisis ook dit jaar weer vakantie kwamen vieren. Toen er berichten verschenen over een nieuwe, besmettelijkere variant van het virus in het Verenigd Koninkrijk stelde de Zwitserse regering een quarantaine in die met terugwerkende kracht gold voor iedereen die sinds 14 december vanuit het VK in Zwitserland was aangekomen.

Een deel van de Britse gasten is uitgeweken naar Frankrijk. Daar zijn de pistes wel gesloten, maar er is meer bewegingsvrijheid. Terugvliegen is ook niet mogelijk, dat kan pas als de tien dagen quarantaine voorbij zijn.