1000 doses vaccins in Duitsland mogelijk onbruikbaar • Italië neemt vanaf morgen 'lockdownpauze'

Verzorgenden voelen zich aangevallen door Hoofd infectieziektenbestrijding van het RIVM Jaap van Dissel. In een interview met de NOS praat hij over wat er mis is gegaan in verzorgingshuizen tijdens de eerste golf. "Wat we geleerd hebben is dat daar een heleboel factoren spelen, daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in de verpleeghuizen, het is gewoon complexer dan het op te hangen aan een enkele maatregel. Hoe graag je dat ook zou willen."

Volgens verzorgenden wekt hij de suggestie dat de besmettingen te wijten waren aan het opleidingsniveau van zorgprofessionals in de frontlinie. "Dat is onbehoorlijk, respectloos en om je voor te schamen", zegt Marita de Kleijne, voorzitter van platform V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).

De verzorgenden stellen dat ze door het gebrek aan beschermende middelen tijdens de eerste golf grote risico's hebben gelopen. Ook wijst De Kleijne op "de onveilige en onrealistische RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermende middelen en mondneusmaskers en het wegwuiven van onze zorgen over a- en presymptomatische besmettingen. Daar hebben we Van Dissel niet over gehoord."

Volgens Het RIVM is de uitspraak van Van Dissel zeker niet bedoeld als een aanval op de verzorgenden en is de V&VN van harte welkom bij het RIVM om eventuele misverstanden daarover uit de weg te ruimen.

Verzorgenden voelen zich aangevallen door Van Dissel