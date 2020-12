Ondanks oproep burgemeester toch autobranden en vuurwerk in Veen

In Veen hebben autobranden gisteravond en vannacht opnieuw veel publiek getrokken. Net als de voorgaande nachten hadden honderden inwoners van het Brabantse dorp zich verzameld op de Witboomstraat. Daar werden twee auto's en een paardentrailer in brand gestoken. Ook staken de aanwezigen vuurwerk af.

Gisteren riep burgemeester Lichtenberg van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, inwoners nog op om "hun gezonde verstand" te gebruiken. "We willen niet toe naar een situatie dat we aanvullende maatregelen moeten nemen", zei hij in een verklaring.

Het dorp had er toen al een aantal onrustige nachten op zitten. Lichtenberg noemde de nacht van vrijdag op zaterdag een "dieptepunt". Volgens hem waren hulpverleners toen belaagd in de uitoefening van hun werk. Eerder op de dag was nog onduidelijkheid ontstaan over of de brandweer al dan niet opzettelijk met vuurwerk was bekogeld.

Traditie

Vannacht heeft een groep jongeren uit Veen er juist voor gezorgd dat de brandweer de autobranden kon blussen, meldt het Brabants Dagblad. Het vuur is inmiddels gedoofd.

In Veen is het al jaren traditie om sloopauto's in brand te steken. Dat leidt vaker tot onrust. Zo kwam het in 2013 tot rellen, vlak voor de jaarwisseling. "Sommige gebruiken zijn te waarderen", zei burgemeester Lichtenberg gisteren. "Dit gebruik, waarbij sloopauto's in brand gestoken worden, is echter minder prettig."