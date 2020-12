Honderden tips en huiszoeking na explosie Nashville

FBI-agenten zijn het huis binnengevallen van iemand die mogelijk betrokken was bij de zware explosie vrijdag in Nashville. Daarbij werd een camper midden op straat opgeblazen. Drie mensen raakten lichtgewond en in de buurt van het ontplofte voertuig zouden menselijke resten zijn gevonden. Het is nog niet duidelijk van wie die zijn.

Na de explosie kwamen meer dan vijfhonderd tips binnen bij de politie. Eerder zei een FBI-agent dat ze "een aantal individuen" in het vizier hebben en momenteel onderzoeken in hoeverre die iets te maken hebben met de autobom.

Google Maps

Honderden agenten zijn bij het onderzoek betrokken. Volgens hen zijn er geen andere explosieven gevonden. Er zou daarom nu geen "actieve dreiging" meer zijn. In de Amerikaanse stad geldt dit weekend nog wel een avondklok.

De huiszoeking was in een woning in Antioch, een buitenwijk van Nashville. Meerdere Amerikaanse media melden dat op een Google Maps-foto van dat huis uit 2019 een camper te zien is die lijkt op het voertuig dat gisteren is ontploft. Volgens lokale media is niemand gearresteerd.

Hulp

Gouverneur Bill Lee van Tennessee, waarvan Nashville de hoofdstad is, heeft president Trump om hulp gevraagd. Volgens de Republikein is de huidige situatie in de stad zo ernstig "dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat".