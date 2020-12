Eerste drie EU-landen begonnen met vaccineren tegen coronavirus

"Ieder dag dat we wachten is er een te veel", zei een functionaris van een verzorgingshuis in de plaats Halberstadt, waar de eerste prik van Duitsland werd gezet bij de 101-jarige Edith Kwoizalla. Veertig van de 59 bewoners en elf van de veertig medewerkers van het verzorgingshuis hebben hun eerste dosis vaccin nu gekregen. Er zijn twee doses nodig voor bescherming, die met een tussenpoos van drie weken worden gegeven.

Minister Spahn van Volksgezondheid zegt dat Duitsland goed voorbereid is op de grootste vaccinatiecampagne van het land. Volgens hem zijn de vaccinatiecentra gereed en zijn de medewerkers er klaar voor. "Maar we zullen veel geduld nodig hebben om deze pandemie achter ons te laten." Morgen start het vaccineren in Duitsland officieel.

In Hongarije is zorgpersoneel van een ziekenhuis in Boedapest ingeënt. In Slowakije kreeg een 60-jarige topdeskundige op het gebied van infectieziekten het vaccin, samen met artsen van het universiteitsziekenhuis in de stad Nitra. Minister Krajci van Volksgezondheid sprak van een "historisch moment".

Eerste leveringen

Het vaccin van Pfizer en het Duitse BioNTech werd afgelopen maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Vanochtend kwamen de eerste leveringen aan in de Europese lidstaten, ook in Nederland. Die eerste levering wordt voorlopig opgeslagen bij een bedrijf in Oss dat gespecialiseerd is in de opslag van geneesmiddelen en was afkomstig van de Pfizer-fabriek in Puurs in België, net onder Antwerpen.

Ons land begint op 8 januari met het vaccineren van medewerkers van verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Dat gebeurt in eerste instantie op drie locaties, vanaf maandag 18 januari zijn er 25 centrale locaties beschikbaar.

'Europees succesverhaal'

"De dagen dat er in Europa wordt gevaccineerd zijn een ontroerend moment van eenheid. En een Europees succesverhaal", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vandaag. "De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk terug te keren naar ons normale leven."

De Europese Commissie heeft namens de EU-lidstaten de onderhandelingen gevoerd met de farmaceuten. Nederland zal in eerste instantie 507.000 doses van het Pfizer-vaccin ontvangen, goed voor zo'n 250.000 mensen.

Op 6 januari velt het Europees medicijnagentschap EMA ook een oordeel over het vaccin van Moderna. De eerste doses daarvan hoopt Nederland nog diezelfde maand te krijgen.