Arsenal richt zich op tegen stadsgenoot Chelsea; City simpel langs Newcastle

Tijdens de traditionele kerstwedstrijden in de Premier League heeft Arsenal goede zaken gedaan door stadsgenoot Chelsea te verslaan. Op eigen veld was het elftal van Mikel Arteta met 3-1 de baas.

Arsenal, dat op 1 november uit tegen Manchester United voor het laatst had gewonnen in de competitie (0-1) en was afgezakt naar de vijftiende plaats, leidde bij rust met 2-0 door een penalty van Alexandre Lacazette en een vrije trap van Granit Xhaka.

Namens Chelsea had oud-Vitessespeler Mason Mount met een vrije trap eerder de paal geraakt. Bukayo Saka maakte na de pauze de 3-0 met een fraaie boogbal, waarna Gabriel Martinelli nog kansen op de 4-0 miste.

Chelsea krijgt kansen

Na de late 3-1 van Tammy Abraham, die volgens de VAR net niet buitenspel stond, kreeg Chelsea nog een strafschop, maar Arsenal-doelman Bernd Leno stopte Jorginho's inzet. Ook ging een kopbal van Thiago Silva maar net naast.

Arsenal is bezig aan z'n slechtste seizoen sinds 1975, toen de club als zestiende eindigde op het hoogste Engelse niveau. Door de zege op Chelsea staat de ploeg nu op de veertiende plek.