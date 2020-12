Hoe het coronavirus volledig buiten dit Spaanse bejaardenhuis bleef

"Het idee ons hier op te sluiten met de ruim zestig bewoners ontstond op de ochtend toen in Spanje de noodtoestand werd aangekondigd", vertelt directeur David Cabrero op een bankje in de moestuin. "Onszelf afgrendelen leek de beste manier om de mensen waar we voor zorgen te beschermen."

Het bejaardenhuis San Jerónimo ligt langs de rivier in Estella, in het noorden van Spanje. Een enorme moestuin ligt om het voormalige klooster. Het is een van de ruim 5000 verzorgingshuizen van Spanje.

Maar het effect was misschien nog wel groter, want de opsluiting veranderde iedereen, vertelt Cabrero. "We begrepen beter hoe de wereld van onze ouderen eruit ziet. Ik ben er als mens beter van geworden, dat is voor het team van medewerkers niet anders."

"Het was 24 uur per dag, 35 dagen lang", herinnert verzorgster Andrea Muntoi. "Bij het wakker worden zag je niet het gezicht van je partner, maar dat van de bewoners. Ze zagen ons in pyjama. Je maakte iedere minuut van een dag met elkaar mee. Het was iets.. magisch."

Net als in andere landen maakte het coronavirus vooral in verzorgingstehuizen in Spanje veel slachtoffers. Er vielen volgens officiële cijfers - al liggen die in werkelijkheid vermoedelijk hoger - 24.000 doden door covid of mensen met coronasymptomen. Dat is de helft van alle mensen die in Spanje door het virus stierven.