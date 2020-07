Woninghuren in grote steden dalen door expat die wegblijft

In grote steden als Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn de huren van vrijesectorwoningen het afgelopen kwartaal voor het eerst in lange tijd gedaald. Dat meldt woningmarktplatform Pararius.

Landelijk gezien stegen de huren gemiddeld genomen nog wel met 2,4 procent, hoewel dat een gematigder tempo is dan in de afgelopen vijf jaar. Utrecht is een uitzondering onder de grote steden; de Utrechtse huurprijzen stegen in het tweede kwartaal met ruim 5 procent.

Volgens Pararius heeft de dip in meerdere grote steden te maken met het tijdelijk wegblijven van expats door de coronacrisis. "Zij huren voornamelijk woningen in het hoogste segment", zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. "Blijven de expats weg, dan blijven die woningen leeg. Om leegstand te voorkomen worden de expatwoningen voor een lagere huurprijs aangeboden."

Van 2400 naar 1850 per maand

Dat er minder buitenlandse werknemers een huis zoeken merkt ook het Amsterdamse makelaarskantoor HousingNet. "Normaal gesproken verhuren wij zo'n 80 procent van ons aanbod aan expats", zegt Thijs IJpeij van HousingNet. "Nu is dat minder dan de helft."

En dat heeft zijn effect op de huurprijs. "We hebben nu zo'n typische expatwoning in Amsterdam-Buitenveldert van 120 vierkante meter. Daar zou de eigenaar voorheen rond de 2400 euro voor vragen. Nu is dat 1850 euro."