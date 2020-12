Politie pakt gevluchte drugscrimineel Schiedam op na bijna twee jaar

"You can run, but you can't hide", schrijft de politie op Twitter.

De politie heeft vannacht een drugscrimineel uit Schiedam opgepakt. De man maakt onderdeel uit van een familie die vanuit een flat in de stad in drugs handelde en veel overlast veroorzaakte. Volgens de politie was hij bijna twee jaar op de vlucht en moet vijf jaar de cel in.

Haroon Raza, de advocaat van de man, heeft een andere lezing, Hij zegt bij RTV Rijnmond dat de man niet op de vlucht was, maar in Marokko zat. Hij was van plan om van de zomer naar Nederland te vliegen, maar dat kon niet door corona. "Hij is naar Marokko gegaan, maar wilde zich melden omdat hij Nederland mist. Ik heb dit zelfs aangegeven bij politie en justitie. Zo is ook zijn vluchtschema opgestuurd", aldus Raza.

De arrestant kwam in april 2018 voor het eerst in beeld vanwege grote overlast. De politie hield toen acht leden van een Schiedamse familie aan voor allerlei criminele activiteiten, waaronder drugshandel. Het ging om wat de politie noemde een "crimineel familiebedrijf". In totaal werden twintig personen opgepakt.

"Ze reden in dikke auto's, vertoonden onaanvaardbaar gedrag en hielden zich aan geen enkele regel. Het heeft ons heel veel moeite gekost om er een vinger achter te krijgen", reageerde burgemeester Cor Lamers van Schiedam toen. Volgens hem was de familie een grote speler in de drugshandel in de regio Rijnmond.

In 2019 werd de man waar het nu om gaat veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij moest zich destijds melden bij de gevangenis, maar kwam niet opdagen.