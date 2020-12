Leicester en Manchester United delen punten, El Ghazi scoort weer voor Villa

Bruno Fernandes neemt zijn (denkbeeldige) hoed af na zijn treffer tegen Leicester City - Pro Shots

De topper tussen Leicester City (tweede) en Manchester United (derde) heeft geen winnaar opgeleverd: 2-2. Leicester blijft zo de eerste achtervolger van koploper Liverpool. In de spectaculaire openingsfase kregen beide ploegen binnen drie minuten al een levensgrote kans. Vooral Marcus Rashford had moeten scoren: de voorzet van Bruno Fernandes was precies op maat, maar Rashford kopte vrij voor Leicester-doelman Kasper Schmeichel over het doel. De kans voor Jamie Vardy was een stuk lastiger, maar de topscorer van Leicester maakte er het beste van. Vardy dook knap voor tegenstander Eric Bailly, maar had vervolgens pech dat zijn inzet over ging.

Kort daarna mocht Vardy alleen op De Gea af, maar nu mikte hij voorlangs en werd bovendien teruggefloten wegens buitenspel. Leicester was dreigender, maar United kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Fernandes veranderde een voorzet van Daniel James met de noppen van zijn schoen van richting en zo belandde de bal precies voor de voeten van Rashford. Dit keer faalde Rashford niet.

Marcus Rashford viert zijn goal in het duel met Leicester City - Pro Shots

De 1-1 liet niet lang op zich wachten. United-aanvoerder Harry Maguire, die in 2019 voor 87 miljoen euro overkwam van Leicester, bracht Fernandes in de problemen, waardoor de Portugees de bal verspeelde en Harvey Barnes kon profiteren. De middenvelder van Leicester schoot van afstand raak.

Spannende slotfase Na rust waren de bezoekers gevaarlijker en kregen levensgrote kansen via Rashford (knappe reflex van Schmeichel) en Anthony Martial (buitenspel). De treffer van Manchester United viel alsnog. Invaller Edinson Cavani stond koud in het veld toen hij met een simpel passje Fernandes alleen voor doelman Schmeichel zette en de Portugees wipte de bal koeltjes in het doel: 2-1.

Jamie Vardy en James Maddison zijn blij met de 2-2 tegen Manchester United - Pro Shots

Genoeg voor de overwinning was het niet. Wie anders dan Jamie Vardy, die in 2014 in de 4-1 thuiszege op Manchester United zijn eerste Premier League-goal maakte, prikte vijf minuten voor tijd de verdiende gelijkmaker binnen. Zijn inzet belandde via Axel Tuanzebe in het doel, waardoor de treffer in de boeken komt als een eigen doelpunt. Diep in blessuretijd kreeg Leicester nog een levensgrote kans, maar Ayozé Pérez kreeg de voet net niet tegen de bal. Einde aan een reeks Een nederlaag bleef United dus bespaard, maar wel kwam een einde aan een reeks van elf competitiezeges op rij buiten Old Trafford. Voor Leicester was het de eerste remise in achttien duels. Op 7 juli speelde de club voor het laatste gelijk, uit bij Arsenal.

Anwar El Ghazi maakte tegen Crystal Palace zijn vierde goal in de laatste vier competitieduels - Pro Shots

Aston Villa, met Anwar El Ghazi in de basisopstelling, won in een bij vlagen onvriendelijk duel met 2-0 van Crystal Palace, waarvoor Patrick van Aanholt en invaller Jaïro Riedewald in actie kwamen. Bertrand Traoré maakte al na vijf minuten 1-0 uit de rebound. Daarna dacht Patrick van Aanholt recht te hebben op een strafschop na een tackle van Matt Cash, maar na minutenlang overleg tussen arbitrage en VAR ging de wedstrijd gewoon verder. Tegen tien man - Engels international Tyrone Mings kreeg voor rust al zijn tweede gele kaart - wist Palace amper een vuist te maken. Sterker, verdediger Kortney Hause kopte Villa uit de rebound, nadat Ollie Watkins op de lat had gekopt, zelfs op 2-0. De 3-0 kwam op naam van El Ghazi. De oud-Ajacied, die afgelopen week ook al twee keer scoorde tegen West Bromwich Albion, knalde de bal na een snelle uitbraak uit een schier onmogelijke hoek in de verre kruising. Parker nadert Jol bij Fulham Southampton liet de kans liggen om zich te voegen bij de top van de ranglijst. Uit bij Fulham, dat na een belabberde start van het seizoen steeds beter begint te draaien, kwam Southampton - ondanks twee terecht afgekeurde treffers - niet verder dan 0-0. Trainer Scott Parker werd zo de eerste Fulham-trainer sinds Martin Jol in 2013 die vier duels op rij ongeslagen bleef in de Premier League, al smaakte hij dat genoegen op afstand. Parker zit namelijk in zelfisolatie, nadat een gezinslid positief getest werd op het coronavirus.