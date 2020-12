Leicester City en Manchester United delen de punten in onderhoudende topper

De kans voor Jamie Vardy was een stuk lastiger, maar de topscorer van Leicester maakte er het beste van. Vardy dook knap voor tegenstander Eric Bailly, maar had vervolgens pech dat zijn inzet over ging.

In de spectaculaire openingsfase kregen beide ploegen binnen drie minuten al een levensgrote kans. Vooral Marcus Rashford had moeten scoren: de voorzet van Bruno Fernandes was precies op maat, maar Rashford kopte vrij voor Leicester-doelman Kasper Schmeichel over het doel.

Leicester was dreigender, maar United kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Fernandes veranderde een voorzet van Daniel James met de noppen van zijn schoen van richting en zo belandde de bal precies voor de voeten van Rashford. Dit keer faalde Rashford niet.

De 1-1 liet niet lang op zich wachten. United-aanvoerder Harry Maguire, die in 2019 voor 87 miljoen euro overkwam van Leicester, bracht Fernandes in de problemen, waardoor de Portugees de bal verspeelde en Harvey Barnes kon profiteren. De middenvelder van Leicester schoot van afstand raak.

Invaller Edinson Cavani stond koud in het veld toen hij met een simpel passje Fernandes alleen voor doelman Schmeichel zette en de Portugees wipte de bal koeltjes in het doel: 2-1.

Na rust waren de bezoekers gevaarlijker en kregen levensgrote kansen via Rashford (knappe reflex van Schmeichel) en Anthony Martial (buitenspel). De treffer van Manchester United viel alsnog.

Genoeg voor de overwinning was het niet. Wie anders dan Jamie Vardy, die in 2014 in de 4-1 thuiszege op Manchester United zijn eerste Premier League-goal maakte, prikte vijf minuten voor tijd de verdiende gelijkmaker binnen.

Zijn inzet belandde via Axel Tuanzebe in het doel, waardoor de treffer in de boeken komt als een eigen doelpunt.

Diep in blessuretijd kreeg Leicester nog een levensgrote kans, maar Ayozé Pérez kreeg de voet net niet tegen de bal.

Einde aan een reeks

Een nederlaag bleef United dus bespaard, maar wel kwam een einde aan een reeks van elf competitiezeges op rij buiten Old Trafford. Voor Leicester was het de eerste remise in achttien duels. Op 7 juli speelde de club voor het laatste gelijk, uit bij Arsenal.