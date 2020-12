RIVM meldt 9880 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

Het aantal ligt lager dan gemiddeld afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 11.059 positieve tests bijkwamen. De afgelopen week steeg het aantal positieve tests nog licht ten opzichte van de zeven dagen daarvoor, maar in de loop van de week kwamen er voorzichtige tekenen van een kentering.

213 opnames op verpleegafdelingen, 42 erbij op de IC

In de ziekenhuizen neemt de bezetting toe. In totaal liggen er nu 2349 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2304), van wie 615 op de IC (gisteren: 600), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er werden 213 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat zijn 104 nieuwe opnames minder dan gisteren. Op de intensive care werden 42 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat is 1 nieuwe opname meer dan gisteren. Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan dat er werden ontslagen of overleden.