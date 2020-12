Van der Poel weer koning van het circuit in Zolder, Brand klopt landgenotes

In de GP Eric De Vlaeminck, vernoemd naar de zevenvoudig wereldkampioen in het veld, op en rond het racecircuit van Heusden-Zolder declasseerde de huidige drager van de regenboogtrui de concurrentie. Het was zijn vijfde zege op rij in Zolder.

Iserbyt kwam hard in aanraking met de dranghekken. Lars van der Haar en Corné van Kessel vielen over de 23-jarige Belg heen, maar alleen Iserbyt kon de strijd niet vervolgen. Gevreesd wordt voor een elleboogbreuk.

Ook Tom Pidcock had pech en moest in de achtervolging. De grootste pechvogel was echter Europees kampioen én leider in het suprestige-klassement Eli Iserbyt.

"Ik wou hem niet terug in de wedstrijd laten komen", vertelde Van der Poel na afloop. "Dat lijkt me logisch. Dit is wel een parcours waarop je goed kan indelen, maar het is toch wel lang zo'n uur alleen."

Nu waren de rollen omgedraaid: Van Aert reed lek in de beginfase, Van der Poel reed door en was al snel uit zicht voor alles en iedereen.

Drie dagen geleden in Herentals profiteerde Van Aert van een lekke band bij Van der Poel en sloeg vervolgens een gat dat niet te overbruggen was.

Toon Aerts, vandaag zevende, nam de leiding in het klassement over van pechvogel Iserbyt. Van der Poel en Van Aert namen niet aan alle wedstrijden deel en spelen dan ook geen rol in de rangschikking.

Waar Van der Haar vandaag moest pieken, was Van Aert met zijn hoofd al grotendeels bij de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde van zondag. "Ik heb al veel verhalen gehoord over modder tot aan de enkels", zei Van Aert met pretoogjes. "Ik kijk er echt naar uit."

Het verschil met de inmiddels op zijn gemak rijdende Van der Poel was echter te groot om het nog spannend te maken. Van Aert spaarde zijn krachten en Van der Haar slaagde er zelfs nog in om tot het wiel van Van Aert te komen, maar niet erover.

Veel scheelde het trouwens niet in Zolder, want Brand maakte het verschil pas in de sprint. Daarin was ze duidelijk sterker dan haar landgenotes Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema.

Zondag komen de mannen en vrouwen in actie in de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Dendermonde. Die wedstrijd is live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De vrouwenwedstrijd is vanaf 13.40 uur te volgen, om 15.05 uur schakelen we over naar de mannenwedstrijd. Beide wedstrijden worden door Thijs Niet voorzien van commentaar.