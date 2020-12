Brand klopt Nederlandse concurrenten in sprint en boekt negende veldritzege

Veel scheelde het trouwens niet in Zolder, want Brand maakte het verschil pas in de sprint. Daarin was ze duidelijk sterker dan haar landgenotes Ceylin Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema.

Zondag komen de vrouwen ook in actie in de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Dendermonde. Die wedstrijd is live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app.

De vrouwenwedstrijd is vanaf 13.40 uur te volgen, om 15.05 uur schakelen we over naar de mannenwedstrijd. Beide wedstrijden worden door Thijs Niet voorzien van commentaar.