WK-tickets voor De Jong, Wüst en Wijfje op 1.500 meter

Antoinette de Jong na het winnen van de 1.500 meter in Heerenveen - ANP

Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Melissa Wijfje hebben op de 1.500 meter een startbewijs veroverd voor de WK afstanden. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden was De Jong met 1.54,27 veruit de snelste op het ijs in Thialf. Ze versloeg haar grote concurrente Jorien ter Mors, de Nederlands kampioene op deze afstand, in een rechtstreeks gevecht: 1.54,27 om 1.56,10. Met die tijd eindigde Ter Mors als vijfde, nog net voldoende voor een wereldbekerticket op de 1.500 meter.

Irene Schouten, die de afgelopen jaren vooral uitblonk op de marathons en op de massastart, zette als eerste een snelle tijd neer op de 1.500 meter. Ze reed met 1.55,70 bovendien een dik persoonlijk record (haar oude toptijd stond op 1.57,51), de vierde tijd in totaal en pakte daarmee ook een wereldbekerticket.

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal worden op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, wordt een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)).

Genoeg voor een startbewijs voor de WK afstanden was de tijd van Schouten niet. Wüst klopte Wijfje in een rechtstreeks duel (1.54,98 om 1.55,37) en dat betekende dat de andere twee WK-startbewijzen naar Wüst (tweede) en Wijfje (derde) gaan. "Het voelde gewoon echt heel goed", vertelde winnares de Jong. "Ik wilde hier graag een goede 1.500 meter rijden en me plaatsen voor de WK. Vorig jaar miste ik dat toernooi maar net, maar dit geeft een heel goed gevoel voor zondag en maandag."

De Jong wil zich graag op andere afstanden ook nog plaatsen voor de WK afstanden. "Dit niveau moet ik vasthouden, want ik heb nog nooit zo'n 1.500 meter gereden. Ik ben zelf echt beter geworden." Ook Wijfje was blij met haar WK-ticket. "Het is net genoeg. De kruising met Wüst ging ook niet helemaal goed en gelukkig kwam ze niet overeind. Het was alles of niets voor mij, maar ik had het idee dat er genoeg ruimte was. Het was heel sportief van haar."