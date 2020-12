Verbij, N'tab en Mulder naar WK afstanden, val kost Otterspeer ticket

Kai Verbij voorafgaand aan het kwalificatietoernooi in Heerenveen - ANP

Kai Verbij, Dai Dai N'tab en Ronald Mulder hebben zich op de 500 meter geplaatst voor de WK afstanden. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden in Heerenveen reed Verbij op de tweede 500 meter de snelste tijd: 34,63. Dat was de snelste tijd van de dag, want N'tab, de winnaar van de eerste 500 meter in 34,71, was in de tweede race iets langzamer (tweede in 34,86). Ook Mulder, die op de eerste 500 meter 34,91 klokte, was in de tweede rit (34,95) niet sneller, maar zijn eerste tijd was alsnog snel genoeg voor de WK afstanden.

N'tab winnaar van eerste 500 meter in Heerenveen - NOS

Hein Otterspeer, die na de eerste race nog gedeeld tweede stond met Mulder (beiden 34,91), kwam op de tweede 500 meter ten val en verspeelde daarmee zijn kans op een WK-ticket. In de eerste omloop bleek hij 0,002 langzamer te zijn geweest dan Mulder, waardoor laatstgenoemde het startbewijs voor de WK afstanden voor zich opeiste. Dankzij zijn vierde tijd veroverde Otterspeer nog wel een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. Dat gold ook voor Lennart Velema, die met 35,05 (op de tweede 500 meter) als vijfde eindigde in Heerenveen.

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal worden op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, wordt een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)).

N'tab was na de eerste rit niet helemaal tevreden met zijn tijd. "Het is echt minder snel dan vorige week, dus ik wil wel wat sneller", vertelde de sprinter. "Voor nu is het goed, ik denk dat iedereen wel sneller wil rijden. Ik had in ieder geval een heel goede opening."

N'tab wil harder op tweede 500 meter: 'Dit was een zesje' - NOS

N'tab: "Voor nu is het oké, die eerste rit krijgt van mij een zesje. Het moet gewoon harder, maar dat gaat stapje voor stapje. Ik kan niets beloven, maar ik verwacht dat de tweede 500 meter wel sneller zal zijn." Twee keer 500 meter Sinds het seizoen 2016/2017 werd de tweede 500 meter bij nationale afstandstoernooien niet meer verreden, omdat de internationale schaatsunie had besloten voortaan nog maar één race te organiseren bij de EK's, WK's en Olympische Spelen. Schaatsbond KNSB heeft dit seizoen, op verzoek van de Nederlandse sprinters, de tweede race opnieuw ingevoerd bij nationale toernooien. Dit weekend geldt echter de snelste tijd van de twee races voor kwalificatie voor de internationale schaatswedstrijden.