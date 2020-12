Roest geeft met baanrecord glans aan eerste kwalificatiedag in Thialf

Patrick Roest juicht na zijn baanrecord op de 5.000 meter - ANP

Patrick Roest heeft zich op de eerste dag van het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden in Heerenveen met een baanrecord op de 5.000 meter gekwalificeerd voor de WK afstanden. Met 6.08,21 scherpte hij het oude record, dat hij begin januari op de klokken had gebracht, met 0,7 seconde aan. Naast Roest waren er ook WK-tickets voor Sven Kramer (tweede in 6.12,57) en Jorrit Bergsma (derde in 6.13,82), die nipt sneller was dan zijn grote concurrent Marwin Talsma (6.13,86), de Nederlands kampioen op de 10.000 meter.

WK-tickets voor Roest, Kramer en Bergsma op 5.000 meter - NOS

Talsma eindigde als vierde en moet daarom, net als Marcel Bosker (vijfde in 6.14,04), genoegen nemen met een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden.

Wat staat er op het spel?

In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden. Voor de EK allround en EK sprint zijn de winnaars van de NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en NK sprint (Jutta Leerdam en Hein Otterspeer) al zeker van een startbewijs. Om te bepalen wie de andere twee deelnemers aan de EK allround worden, wordt een klassement opgemaakt op basis van de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen) en 5.000 meter (mannen). Voor het sprinttoernooi wordt gekeken naar de 500 en 1.000 meter. Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)).

"Dat baanrecord was wel een beetje gepland", vertelde Roest na zijn rit. "Het zit in mijn benen, maar het moet wel gebeuren. Ik ging ook niet helemaal kapot, het was een mooie, vlakke rit. Daar ben ik heel blij mee."

Ook Kramer was tevreden met zijn 5.000 meter. "Keurig, maar het kon natuurlijk wel beter. Ik wist alleen dat dit geen wedstrijd was om te gokken. Ik moest zelf hard rijden en dat is gelukt." WK-tickets Verbij, N'tab en Mulder, val Otterspeer Op de 500 meter, die twee keer werd verreden, plaatsten Kai Verbij, Dai Dai N'tab en Ronald Mulder zich voor de WK afstanden. Verbij zette op de tweede 500 meter de snelste tijd neer: 34,63. Daarmee verwees hij N'tab, de winnaar van de eerste 500 meter in 34,71, in het totaalklassement naar de tweede plaats. N'tab was in zijn tweede race iets langzamer (tweede in 34,86) dan in de eerste omloop. Ook Mulder, die op de eerste 500 meter 34,91 klokte, was in de tweede rit (34,95) niet sneller, maar zijn eerste tijd was genoeg om een WK-ticket veilig te stellen.

Hein Otterspeer, die na de eerste race nog gedeeld tweede stond met Mulder (beiden 34,91), kwam op de tweede 500 meter ten val en verspeelde daarmee zijn kans op een WK-ticket. In de eerste omloop bleek hij 0,002 langzamer te zijn geweest dan Mulder, waardoor laatstgenoemde het startbewijs voor de WK afstanden voor zich opeiste. Dankzij zijn vierde tijd veroverde Otterspeer nog wel een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden. Dat gold ook voor Lennart Velema, die met 35,05 (op de tweede 500 meter) als vijfde eindigde in Heerenveen. Pech Verbij: "Ik ben blij dat ik progressie maak, want de eerste weken van dit seizoen reed ik met kapot materiaal en daarna ging ik door mijn rug. Ik heb veel pech gehad, maar sinds deze week gaat het echt weer beter."

Verbij was niet alleen blij met het ticket voor de WK afstanden, maar hij maakt ook goede kans op een startbewijs voor de EK sprint, het toernooi dat hij de afgelopen twee edities op zijn naam schreef. "Dus dat wil ik graag weer rijden, ik heb in ieder geval goede kaarten." Pechvogel Otterspeer miste het WK-ticket op 0,002. "Tot die val ging mijn rit beter dan de eerste 500 meter", vertelde hij. "Het leek wel een beginnersfoutje, mijn schaats gleed gewoon weg. Ik wilde te vroeg gas geven en ik had meer geduld moeten hebben."