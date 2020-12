N'tab wint eerste 500 meter bij kwalificatietoernooi in Thialf

N'tab, Ronald Mulder, Hein Otterspeer en Kai Verbij waren de enige schaatsers die een tijd onder de 35 seconden reden op het ijs in Thialf. N'tab was met 34,71 net wat sneller dan Mulder en Otterspeer, die beiden 34,91 klokten.

Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)).

Wat staat er op het spel? In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal worden op het ijs in Thialf worden gereden.

Ook Kai Verbij (vierde in 34,93) en Lennart Velema (vijfde in 35,06) maken nog kans op startbewijzen voor de internationale wedstrijden.

Op het ijs van Thialf worden zaterdag, zondag en maandag kwalificatiewedstrijden gereden voor de internationale wedstrijden in 2021. De NOS volgt het belangrijke schaatstoernooi in Heerenveen op de voet met extra uitzendingen op NPO 1.

Het schaatsen is ook rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1.