Weer beelden van Griekse marine die vluchtelingen terug sleept naar zee

Opnieuw zijn beelden opgedoken van de Griekse marine die bootvluchtelingen terug de zee op stuurt. De opnames, die vanuit een helikopter zijn gemaakt, werden onder meer door de Duitse Europarlementariër Erik Marquardt (Groenen/EVA) op Twitter gezet.

Op de beelden - met de tijdsaanduiding 24 december - is te zien dat mensen vanaf een patrouilleschip op een plastic reddingsvlot met een overkapping worden gezet. Een kleine boot sleept het vlot een eind de zee op en vertrekt. Het is duidelijk te zien dat er mensen op het vlot zitten, maar hun aantal is niet vast te stellen.

Internationaal recht

De Grieken zijn er al eerder van beschuldigd dat ze dergelijke onwettige 'pushbacks' uitvoeren en er zijn ook vaker beelden van gemaakt. De Europese grens- en kustwachtorganisatie Frontex wordt verweten de Grieken daarbij te assisteren.

In september vertelden Somalische vluchtelingen aan NOS-correspondent Mitra Nazar dat ze, nadat ze op Lesbos waren aangekomen, door onbekenden werden opgepakt. Daarna werden ze beroofd en mishandeld, teruggebracht naar zee en op een opblaasbaar vlot gezet. Ze werden uiteindelijk door de Turkse kustwacht gered.

De pushbacks zijn in strijd met het internationaal recht, en hulporganisaties protesteren er al jaren tegen. De Griekse regering ontkent dat ze iets te maken heeft met het terugslepen van vluchtelingen naar volle zee.