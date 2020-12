Tops en flops: 'Götze een cadeautje, Promes valt in ravijn'

Mario Götze - AFP

De eerste seizoenshelft van het eredivisieseizoen 2020/2021 is na veertien speelrondes eigenlijk nog niet voorbij. Met alleen FC Utrecht-AZ nog te gaan dit jaar is dit wel een moment om de balans op te maken. Dat doen NOS-commentatoren Arno Vermeulen, Frank Snoeks en Jeroen Elshoff en NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Clubs en coaches: 'Oude rocker Jans en man met visie Letsch' De opvallendste verschillen tussen de stand van nu en de stand van het afgebroken vorige seizoen zijn de 15de plaats van Willem II, tegenover de 5de plek van afgelopen seizoen en de 7de positie van FC Twente, vergeleken met de 14de plek van vorig seizoen. Snoeks: "In juni had Twente nog maar acht spelers en vier keepers. Iedereen dacht: wat moet dat worden? Mooi voor Ron Jans. Komt uit een moeilijke periode en droeg bij FC Groningen (als technisch manager, red.) nog een stropdas. Jans moet geen stropdas dragen. Jans is een oude rocker. We hebben dezelfde cd-leverancier."

Stand eredivisie - NOS

Elshoff: "Vergeet Jan Streuer (technisch directeur, red) niet. Op een slimme manier hebben ze goede spelers gehaald. Fantastisch gedaan." Stekelenburg: "FC Groningen valt ook positief op. Zonder Arjen Robben nog wel. Danny Buijs, nog maar 38, zit er al tweeënhalf jaar en overtuigt me steeds meer als trainer."

Ron Jans - Pro Shots

Elshoff: "Je kan ook niet om Vitesse heen. Al ben ik nog wat terughoudend. Houden ze dit vol? Ze zijn eerder goed begonnen. Ook onder Leonid Sloetski. Nu is het gevoelsmatig wel anders. Thomas Letsch is meer een trainer met een visie, Sloetski meer een teammanager." Vermeulen: "FC Utrecht is echt een tegenvaller. Ze zouden de top-3 aanvallen en daar komt niets van terecht."

Riechedley Bazoer op de training bij Vitesse - AFP

Snoeks: "Willem II speelde vorig seizoen geweldig, met voetbal waar je vrolijk van werd, met spelers die een klik met elkaar hadden. Nu is het met veel dezelfde spelers niets." Spitsen: 'Verrassende Danilo en worstelende Jørgensen' FC Twente-spits Danilo (11 goals) is de verrassende topscorer van de eredivisie, gevolgd door Steven Berghuis (10) en Georgios Giakoumakis (10). Vorig seizoen scoorden Berghuis (15) en Cyriel Dessers (15) het meest, voor Myron Boadu (14), Bryan Linssen (14), Oussama Idrissi (14) en Quincy Promes (13). Elshoff: "Giakomakis is echt een vondst. Ik keek voor het seizoen hoe vaak hij had gescoord bij zijn vorige clubs. Weinig. En dan maakt hij er meteen drie in zijn eerste wedstrijd. En hij blijft scoren. Zegt ook wel iets over de eredivisie: voor spitsen op een dood spoor de ideale competitie." Snoeks: "Nooit gedacht dat Danilo nu de topscorer van de eredivisie zou zijn. Bij Jong Ajax wekte hij bij mij niet die verwachting. Heeft een goede klik met Václav Cerný. Ik herinner me nog die kans die Cerný miste bij De Graafschap in 2016, waarna Ajax de titel miste. Nadien hadden we weinig meer van hem vernomen."

Danilo - Pro Shots

Elshoff: "De worsteling van Nicolai Jørgensen bij Feyenoord gaat maar door. Hij slaagt er niet in af te rekenen met een mindere periode, ook door blessures. Het idee dat de Jørgensen van het kampioensjaar nog terugkomt, mag inmiddels wel in de vrieskist. Dat is niet zozeer teleurstellend, maar wel pijnlijk." Grote namen: onder vergrootglas De eredivisie verwelkomde afgelopen zomer enkele grote namen. Arjen Robben keerde bij FC Groningen terug van zijn pensioen, FC Utrecht verwelkomde Eljero Elia en PSV stuntte met de komst van wereldkampioen Mario Götze. Stekelenburg: "Robben is vooral een desillusie gebleken. Een beetje tragisch. Je hoopt zo dat het lukt voor een speler met zijn staat van dienst. Die hoop heb ik nog steeds. Hopelijk is hem een tweede kans gegund."

Arjen Robben zit op de grond - AFP

Vermeulen: "Elia maakt zijn reputatie niet waar. Tegen FC Emmen scoorde hij weliswaar, maar ervoor leek het zonder hem juist beter te gaan. Bizar." Stekelenburg: "Promes is in een ravijn gestort. Dan heb ik het niet over die affaire, maar puur over het voetbal. Vorig seizoen zat hij bij de tops, nu bij de flops. Een speler waar je meer van mag verwachten." Vermeulen: "Bazoer had natuurlijk Oranje al gehaald, maar ontbolstert nu echt weer bij Vitesse. Er zijn er maar weinig die een bal over 50 meter op de stropdas kunnen leggen. Hij kan dat."

Eljro Elia baalt - AFP

Snoeks: "Götze is een prachtig cadeautje van PSV aan de eredivisie en aan alle voetballiefhebbers. Een genot. Een aanwinst, net als zijn trainer Roger Schmidt. Die vaart volledig zijn eigen koers met PSV." En verder: 'Andere Trésor en hype Kudus' Stekelenburg: "Mohammed Kudus heeft nog maar weinig gespeeld bij Ajax door zijn blessure, maar wel veel indruk gemaakt. Een bijzondere speler. Er ontstond een hype, een mythe bijna, waar hij bij lange na niet aan kan voldoen. We gaan het zien, nu hij bijna fit is." Snoeks: "De glans is eraf bij Mike Trésor. Hij lijkt wel een andere speler. Alles lukte vorig seizoen met hem en Willem II. Nu lukt bijna niets. Vorig seizoen werd Ajax aan hem gelinkt? Nu kan hij nog niet eens naar Jong Ajax." Elshoff: "De cijfers logenstraffen dat beeld bij Trésor wel een beetje. Na Antony gaf hij met Cerný en Berghuis tot nu toe de meeste assists, zes stuks."

Mohammed Kudus - AFP

Vermeulen: "Ko Itakura is een van de betere verdedigers in de eredivisie, laat bij FC Groningen nauwelijks steken vallen. Hij wordt nu voor het tweede jaar gehuurd van Manchester City, waar hij nog een contract heeft tot medio 2022. Kan voor veel clubs interessant zijn. Azor Matusiwa is ook belangrijk, maakt het team sterker. Die kan een stap gaan maken." Stekelenburg: "Ook Daniël van Kaam valt me op bij FC Groningen. Een talentvolle middenvelder. Twintig jaar en speelt alles." Elshoff: "Als opvolger van Idrissi is Jesper Karlsson een verrijking voor de eredivisie." Snoeks: "Teun Koopmeiners moet ook worden vermeld. Een echte aanvoerder, niet alleen door de band om zijn arm. Ook door zijn persoonlijkheid. Koopmeiners voelde dat Karlsson, ver weg van huis, voor het eerst in het buitenland, in een land in lockdown, een oppepper nodig had. Hij gunde Karlsson de strafschop, terwijl Koopmeiners een hattrick kon maken. De meesten zouden hem zelf nemen. Koopmeiners niet. Daar hou ik van."