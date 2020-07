Tijd van pikante foto's en leuke outfits is passé, Krajicek wil weer tennissen

ANP

Zonder de coronacrisis zouden we nu naar de tweede week op Wimbledon kijken. Zoals in 2007, toen Michaëlla Krajicek de laatste acht haalde op het heilige gras in Londen. Krajicek, hoor ik u denken, tennist die eigenlijk nog? "Dat snap ik helemaal, als mensen dat denken", zegt de inmiddels 31-jarige Michaëlla Krajicek, twaalf jaar geleden de nummer dertig van de wereld en winnares van drie WTA-titels, net voordat ze baan op moet voor een training. Met een nieuwe coach werkt ze al weken gedreven toe naar een terugkeer. "Ik voel me heel goed. Ik weet dat ik fysiek nog beter kan, maar ik moet het opbouwen. Het gaat helemaal de goede kant op." Levendig Instagram-account Krajicek speelde vorig jaar geen enkele internationale wedstrijd. Mede als gevolg van twee enkel- en zes knieoperaties verdween de halfzus van Richard akelig snel naar de schemerzone van het internationale tennis, om uiteindelijk zelfs haar naam helemaal van de wereldranglijst te zien verdwijnen. En door die vrije val was ook haar motivatie op een zeker moment ver te zoeken. Helemaal uit beeld raakte ze echter niet. Met haar levendige Instagram-account haalde ze diverse mediaoverzichten. De ene keer met een artistieke foto, de andere keer met een pikant plaatje. "Ik ben natuurlijk van deze tijd, hè. Fotograferen en leuke outfits, dat is echt voor de lol", zegt ze daarover.

Michaëlla Krajicek - Michaëlla Krajicek

Krajicek volgde een cursus fotografie en is ook van plan de opleiding tot coach van de tennisbond te gaan doen. "Dus ik hoop dat mensen ook denken dat ik een beetje inhoud heb", zegt ze lachend. Opmerkelijk moment Aan het begin van dit jaar gebeurde er iets opmerkelijks bij Krajicek. Terwijl ze niet meer in training was en haar tijd vooral besteedde aan het coachen van talenten, liet ze zich door een nog jonge speelster overhalen mee te doen in het dubbelspel bij een toernooi. Het duel ging verloren en dat raakte haar enorm. "Ik was echt gefrustreerd dat het zo slecht ging. Toen dacht ik: als het zo veel met me doet, dan ben ik nog niet uitgespeeld. Toen werd het overduidelijk dat ik weer terug wilde komen." Met een nieuwe trainer, Robert-Jan Luttikhuis, is ze sindsdien hard aan het werk op sportpark Amstelpark. "Hij bood me echt aan te helpen. Dat leek me een leuke nieuwe start. Ik ben wedstrijdfit, maar wedstrijdritme is het allerbelangrijkst." In 2007 bereikt Michaëlla Krajicek op 18-jarige leeftijd de kwartfinales op Wimbledon. Ze eindigt het jaar net buiten de topdertig en blikt in Praag terug op het seizoen.

2007: Krajicek blikt vanuit Praag terug op Wimbledon-succes - NOS

De wil is er, toch ziet Krajicek zichzelf op korte termijn nog geen wedstrijden spelen vanwege de coronatijd. "Ik heb geen ranking en in de eerste weken zal iedereen willen spelen. Dat is moeilijk beginnen, dus ik wacht even af. Ik heb ook geen punten te verdedigen." Helemaal op nul beginnen Krajicek begint dus letterlijk weer op nul. Aan Wimbledon durft ze nog niet te denken. "Soms vind ik het nog moeilijk, omdat ik onderaan moet beginnen. Dan zijn er twijfelmomentjes. Maar hoe minder ik erover nadenk, hoe beter het gaat." Dan stapt ze de baan op voor haar training. "Ik hoop dat ik binnenkort weer kan laten laten zien dat ik het serieus neem." In de NOS-documentaire Tennisvereniging Krajicek uit 2003 schetsten we de familie Krajicek. Richard, Michaëlla en vader Petr komen uitgebreid aan het woord.