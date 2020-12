Deze Libanezen kijken terug op een rampzalig jaar maar houden hoop

2020 is een rampjaar voor Libanon. De explosie in Beiroet was de zoveelste klap voor het land aan de Middellandse Zee. De hoop op een betere toekomst werd in één keer weggevaagd.

Nieuwsuur reist af naar Libanon en blikt met drie Libanezen terug op het rampjaar. Welke gevolgen heeft de economische crisis in het land voor de toekomstplannen van douanier Ali? Lukt het Jean Noel zijn restaurant weer te openen na de verwoestende explosie? En hoe is het voor verpleegkundige Aziza om dag in dag uit haar werk te doen op de corona-afdeling van het Rafik Tahiri-ziekenhuis en daar amper voor betaald te krijgen?

Bekijk hier de video: