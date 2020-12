Na quarantaine, operatie en meer pech wil Mulder afrekenen met tegenslag

Ronald Mulder - ANP

"Ik heb absoluut niet te klagen", zegt een ontspannen Ronald Mulder en geef hem eens ongelijk. Zaterdag begint in Thialf met het kwalificatietoernooi de strijd om startplekken voor onder meer de WK afstanden en Mulder heeft de snelste seizoenstrijd op de 500 meter op zijn naam staan (34,55). Maar toch. Als er nu wel één schaatser was met reden tot klagen, dan was juist Mulder het wel. Zijn seizoen begon met zieke teamgenoten, daarna kwam hijzelf in het ziekenhuis terecht en bij zijn rentree op de ijsbaan werd hij door een ploeggenoot uit het toernooi gereden. Maar verwacht geen sip verhaal van de 34-jarige sprinter. "We kunnen het allemaal wel heel groot maken, maar ik denk dat ik er goed mee om ben gegaan door positief te blijven. Het is niet anders, je moet ermee dealen."

Ronald Mulder tijdens de NK sprint - ANP

De voorbereiding van Team Reggeborgh liep een knauw op toen Kjeld Nuis op het trainingskamp in Inzell besmet bleek met het coronavirus. Tien dagen in quarantaine volgden voor Mulder in een vakantiepark in Langweer, niet ver van Heerenveen. Veel invloed op zijn vorm had het niet. "Een week voor de NK afstanden was ik best goed, ik reed 34,8. Prima voor het begin van het jaar. Maar in de week van de NK had ik hoge koorts en waren mijn keelamandelen zo opgezwollen dat ik naar het ziekenhuis moest." Geen NK afstanden, maar een operatie die achteraf gezien net op tijd plaatsvond. "Op dat het moment was het nog wat rustiger in de zorg en liepen de ziekenhuizen nog niet vol. Ik denk niet dat die operatie een week later nog had gekund."

"Voor het wedstrijdritme wilde ik graag meedoen aan de NK sprint. Ik herstelde best wel snel en voelde de kracht in mijn benen." Van die kracht kon Mulder maar 250 meter lang genieten. Op de eerste 500 meter werd hij op de kruising gehinderd door Nuis. Het gevolg: Nuis gediskwalificeerd, Mulder mocht opnieuw rijden, maar zijn kansen op de titel leken verkeken. "Zo zuur. Je voelt dat het goed zit en dan wil je het ook graag laten zien."

Kjeld Nuis en Ronald Mulder na de 500 meter waarop Nuis zijn teamgenoot hinderde - ANP

Het klassement was uit het zicht, maar de kracht zat nog in benen, bleek toen Mulder in zijn herkansing de derde tijd noteerde. En al helemaal toen hij een dag later ondanks alle tegenslag de tweede 500 meter wist te winnen. "Wat Mulder doet, kan eigenlijk helemaal niet", vond commentator Martin Hersman. "Op dat moment dacht ik: je kan je heel druk maken", zegt Mulder, "maar ik zei meteen dat ik wilde overrijden om een goede 500 meter neer te leggen, anders was het klassement sowieso weg. Rijdt je een paar honderdste sneller, dan doe je gewoon mee. Er werden door anderen veel fouten gemaakt, voor hetzelfde geldt doe je nog wel mee om het podium, dus ik wilde er wel voor gaan." Voor de afsluitende 1.000 meter meldde Mulder zich af. "Het was lekker om die 500 meter te winnen, maar toen was het wel klaar." 'WK enige dat telt' De focus kon op het kwalificatietoernooi dat vanmiddag begint. "Plaatsing voor de WK is het enige dat telt", stelt Mulder. Een plek bij de eerste drie is daarvoor noodzakelijk. De nummers vier en vijf mogen nog naar de wereldbekers, maar kunnen de WK vergeten. "Eind december moet je goed zijn en laten zien dat je bij de beste hoort om naar het tweede deel van het seizen te gaan. Dat is elk jaar zo, maar dit jaar zijn het de enige internationale wedstrijden, daar wil je gewoon bij zijn." Bekijk hieronder het programma van het kwalificatietoernooi: