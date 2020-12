Weer onrustige nacht in Veen, tientallen mensen op straat

De brandweer ontkent berichten die ook de NOS eerder naar buiten bracht, dat brandweerlieden tijdens het blussen zijn bekogeld. Het zou ook kunnen dat het vuurwerk per ongeluk onder de brandweerwagen terecht is gekomen, zegt een politiewoordvoerder.

Ook kwam er vuurwerk terecht onder de brandweerwagen die was ingezet om een brandende auto te blussen, zegt de politie. Voordat de brand was geblust, reed de brandweerwagen met bemanning weer terug naar de kazerne.

Vannacht is het opnieuw onrustig geweest in het Brabantse dorp Veen. Er werd vuurwerk afgestoken en op straat verzamelden zich tientallen mensen. Een sloopauto werd in brand gestoken.

Tientallen dorpsbewoners hadden zich verzameld op de vaste plek op de Witboomstraat, waar het de afgelopen dagen ook onrustig was. Op beelden op sociale media is te zien hoe ze dicht bij elkaar staan te dansen en te springen. Op de achtergrond is harde muziek te horen.

'Geen ontzag voor gezag'

Maarten Brink van politievakbond ACP reageert boos op Twitter. "Dit tuig heeft geen enkel ontzag voor regels en gezag. Zij doen waar ze zelf zin in hebben en vertonen ieder jaar weer crimineel gedrag, waardoor politie en brandweer zwaar in moeten zetten", zegt de politieman. "Compleet idioot en verwerpelijk."

Op Kerstavond gingen vier sloopauto's in vlammen op. Honderden mensen waren toen op de been in het dorp.

Het is al jaren traditie in Veen om sloopauto's in het midden van het dorp in brand te steken. In 2013 liep het uit de hand. Toen werden er 100 mensen gearresteerd die zich tegen de politie en de brandweer hadden gekeerd toen die op autobranden afkwamen. Achteraf bleek dat een deel van hen was opgepakt zonder dat bewezen kon worden dat ze bij de ongeregeldheden betrokken waren.