Brandweer staakt blussen in Veen na aanval met vuurwerk

Vannacht was het opnieuw onrustig in het Brabantse dorp Veen. Brandweerlieden die een autobrand kwamen blussen werden bekogeld met vuurwerk. Ook kwam er vuurwerk onder een brandweerwagen terecht waarna werd besloten om het blussen te staken en terug te keren naar de kazerne.

Tientallen dorpsbewoners hadden zich verzameld op de vaste plek op de Witboomstraat waar het de afgelopen dagen ook onrustig was. Gisteren gingen vier auto's in vlammen op. Honderden mensen waren toen op de been in het dorp.

Het is al jarenlang rond de jaarwisseling onrustig in Veen. In 2013 werden er 100 mensen gearresteerd die zich tegen de politie en de brandweer hadden gekeerd toen die op autobranden afkwamen. Achteraf bleek dat een deel van hen was opgepakt zonder dat bewezen kon worden dat ze bij de ongeregeldheden betrokken waren.