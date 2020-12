Wekdienst 26/12: Oostenrijk, Schotland en Noord-Ierland in lockdown

Een skioord in Semmering in Oostenrijk - Reuters

Goedemorgen! Meer en meer Europese landen gaan in lockdown, vandaag Schotland, Noord-Ierland en Oostenrijk. En wie maakte afgelopen jaar het meeste indruk met zijn of haar taalgebruik? Geleidelijk wordt de bewolking dikker en in de loop van de dag kan er ook wat regen vallen. Aan het eind van de dag is het 6 graden en waait het al stevig. Morgen kan het op het strand enige tijd stormen en ook valt er veel regen. Later op de dag is het rustiger.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Verschillende Europese landen gaan opnieuw in lockdown om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Het gaat om Schotland en Noord-Ierland, waar horeca en winkels dichtgaan en contactberoepen verboden worden. Ook Oostenrijk gaat in lockdown, voor de derde keer. Die duurt tot zeker 24 januari. Wie zich laat testen en negatief is, mag vanaf 18 januari weer naar restaurants en winkels.

Het NPO Radio 1-programma De Taalstaat maakt bekend wie Taalstaatmeester van het jaar wordt. De prijs is bedoeld voor degene die in 2020 het meest indruk heeft gemaakt met zijn of haar taalgebruik. De genomineerden zijn Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Coen Verbraak, Arjen Lubach, Ilja Leonard Pfeijffer, Jacco Vonhof, Fidan Ekiz, Arnon Grunberg, Irma Sluis en Rosanne Hertzberger.

Vanavond zendt de NOS het Oranje Jaaroverzicht uit, over het afgelopen jaar van de koninklijke familie. Natuurlijk speelt corona een grote rol, maar ook de herdenking van 75 jaar bevrijding en de excuses voor Nederlands geweld in Indonesië. Astrid Kersseboom praat met Koninklijk Huisverslaggever Kysia Hekster, voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en historicus Gert Oostindie. Het Oranje Jaaroverzicht begint om 20.20 uur op NPO 2.

Wat heb je gemist? Een recordaantal van ruim honderd onbekende doden is het afgelopen jaar geïdentificeerd na dna-onderzoek. Soms gaat het om mensen die net zijn overleden, soms om mensen van wie al tientallen jaren onduidelijk is wie ze zijn. Het lukt onderzoekers met nieuwe technieken steeds beter om zo'n onbekende dode een naam te geven. Zo werd vorige week nog bekend dat het is gelukt om de identiteit te bepalen van een drenkeling die 75 jaar geleden aanspoelde in het noordoostelijke puntje van Groningen. Een ander voorbeeld is de identificatie van de onbekende man die bijna zeventig jaar in een zeemansgraf lag in Terschelling. Ook konden de namen van meerdere oorlogsslachtoffers achterhaald worden.

Ander nieuws uit de nacht: Zoekactie in Amsterdam-Rijnkanaal naar scooterrijders gestaakt: duikteams hebben in het kanaal naar de bestuurder en een bijrijder gezocht, maar niets gevonden. De hulpdiensten hadden een tip gekregen dat de twee met de scooter het kanaal in waren gereden.

Code geel in kustprovincies, zware windstoten verwacht: het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vanavond, vannacht en op morgenochtend. Het weerinstituut heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden. Aan de kust worden windstoten tot 110 kilometer per uur verwacht.

En dan nog even dit: Veel mensen kunnen Kerst dit jaar niet met familie vieren. Maar voor horecaondernemer Bin Yu is het juist andersom. Voor het eerst in dertig jaar is hij met Kerst vrij en kan hij het feest thuis vieren.

