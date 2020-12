Nu 15.000 chauffeurs getest in Dover • Veel EU-landen ontvangen eerste vaccins

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is blij dat de EU vanaf morgen gaat vaccineren. "Vandaag is de leveringsdag en morgen beginnen we met vaccineren door de hele Europese Unie", zegt ze in een videoboodschap op Twitter. "Binnenkort hebben we nog meer vaccins, zodra die veilig en effectief zijn bevonden."

Volgens Von de Leyen heeft de Europese Unie genoeg vaccins besteld voor alle 450 miljoen inwoners. "Met de vaccinaties kunnen we weer richting een normaal leven. Als er genoeg mensen zijn ingeënt kunnen we weer reizen, onze families bezoeken en weer normale vakanties vieren waar we allemaal aan toe zijn."

"Maar tot die tijd moeten we voorzichtig blijven. We moeten onszelf en onze geliefden beschermen tegen het virus. Laten we van 2021 het jaar van het Europese herstel en hoop maken."