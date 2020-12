Kroonprins Saudi-Arabië gevaccineerd • Gemuteerde variant ook in Frankrijk aangetroffen

De nieuwe Britse variant van het coronavirus rukt verder op, in Europa en daarbuiten. Frankrijk meldde gisteravond laat dat de mutatie, die besmettelijker lijkt, in het land is opgedoken. Eerder op de dag had Ierland al bekendgemaakt dat ook daar het gemuteerde virus is aangetroffen.

De besmette persoon in Frankrijk is een Fransman die in Groot-Brittannië woont en in thuisisolatie is gegaan in Tours in Midden-Frankrijk. Hij kwam op 19 december uit Londen en werd twee dagen later getest in een ziekenhuis. Hij vertoont geen ziekteverschijnselen.

De variant was eerder al aangetroffen in onder meer Nederland en Duitsland. Japan meldde gisteren zeker vijf gevallen van de Britse mutant. Daarna volgde Libanon met de ontdekking van de gemuteerde versie bij een Libanees die op 21 december uit Londen naar Beiroet was gevlogen.