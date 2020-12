Besmettelijke Britse coronavariant duikt op in regio Rijnmond

De nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus is bij ten minste één persoon in de regio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. De regionale GGD heeft dat bekendgemaakt. Het is, voor zover bekend, de derde Nederlander die besmet is met deze Britse gemuteerde variant van het coronavirus.

Het RIVM vermoedt dat de coronavariant inmiddels verder door het land is verspreid. "Meerdere signalen wijzen daarop", zei Chantal Reusken, hoofd-viroloog van het RIVM, woensdag al tegen de NOS.

De GGD doet nog onderzoek naar hoe de patiënt besmet is geraakt. Een woordvoerder kan niet zeggen of het gaat om een recente besmetting of om een 'oud' geval dat nu pas aan het licht is gekomen, zoals in Amsterdam.

Dinsdag werd bekend dat twee mensen uit de regio Amsterdam de nieuwe coronavariant hadden opgelopen. Van hen is bekend dat zij niet in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest of contact hebben gehad met mensen die daarvandaan kwamen.