Corona heerst in kersttoespraken van staatshoofden

Corona is een internationale crisis, benadrukte de paus: "Ik smeek iedereen, staatshoofden, bedrijven, en internationale organisaties om samenwerking te promoten, niet concurrentie, om een oplossing te vinden voor iedereen." Franciscus liet zich ook uit over wie het vaccin als eersten moeten krijgen, namelijk de meest kwetsbaren en behoeftigen. Daarna nam zijn praatje een traditionelere afslag, met een oproep tot vrede in door oorlog geteisterde gebieden: Syrië, Jemen, Libië, Nagorno-Karabach, Zuid-Sudan, Nigeria, Kameroen en Irak.

Om 12.00 uur trapte de paus af met het traditionele urbi et orbi . Niet vanaf het gebruikelijke balkon met uitzicht op het Sint-Pietersplein, toegejuicht door duizenden katholieke gelovigen, maar vanuit een hal in het Vaticaan, slechts bijgewoond door een handjevol genodigden en geflankeerd door twee kerstbomen, pontificaal in het zicht.

Een uur na de paus nam koning Willem-Alexander het speechstokje over. Ook in Paleis Huis ten Bosch zette corona de toon. De koning bedankte iedereen "die zich de afgelopen maanden met vallen en opstaan aan de voorschriften heeft proberen te houden".

Vervolgens liet hij zich uit over het maatschappelijke debat over corona. "Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine." Volgens de koning is de discussie gepolariseerd en hij stak twijfelaars een hart onder de riem. "We leven in een tijd waarin verwacht lijkt te worden dat je stelling neemt. Maar wat als je het gewoon even niet weet?"

Sommige twitteraars namen wel stelling in. Over het ontbreken van een kerstboom in de achtergrond bijvoorbeeld, al was daar in voorgaande jaren ook al geen sprake van. Onder anderen de fractievoorzitter van de PVV in Rotterdam toonde zich hoogst verbaasd over deze kerstomissie. Hij vroeg zich af of de kersttoespraak volgend nog wel kersttoespraak mag heten.