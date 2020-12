Doelman Krul verlengt bij koploper Norwich en droomt weer van Premier League-minuten

Doelman Tim Krul heeft zijn contract bij Norwich City verlengd tot medio 2024. De 32-jarige Oranje-international speelt sinds 2018 bij de club, die in Engeland uitkomt op het op een na hoogste niveau.

Krul promoveerde in 2019 naar de Premier League met Norwich, dat daarvoor drie seizoen actief was geweest in het Championship, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met de club naar het tweede niveau.

De Hagenaar genoot zijn jeugdopleiding bij Newcastle United en stond achtereenvolgens onder contract bij Falkirk, Carlisle United, Ajax, AZ en Brighton & Hove Albion.

"Ik voelde me welkom vanaf het moment dat ik door de deur liep. Ik kan niet wachten om nog veel meer geweldige herinneringen toe te maken. Blijf veilig en laten we 2021 onvergetelijk maken", schrijft Krul op zijn Twitter-account.