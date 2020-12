Dodental na aanval in Ethiopië boven de 200

Het dodental van een slachtpartij in een dorp in het westen van Ethiopië, afgelopen woensdag, is opgelopen tot boven de 200. De autoriteiten in de regio Benishangul-Gumuz noemen op basis van informatie van de Ethiopische strijdkrachten een aantal van 207.

Persbureau Reuters heeft het over 222 doden en baseert zich op informatie van het Rode Kruis in Ethiopië. "Gisteren hebben we 207 slachtoffers van de aanval begraven, en nog eens 15 mensen van de aanvallende partij", zei een vrijwilliger van het Rode Kruis tegen Reuters.

Onder vuur

Woensdag namen schutters in de vroege ochtend dorpelingen onder vuur. Ook werden huizen in brand gestoken waarin mensen lagen te slapen. Amnesty International en de Ethiopische mensenrechtencommissie spraken eerder van ruim honderd doden door het geweld.

In reactie op de aanval hebben Ethiopische strijdkrachten zeker 42 mensen gedood die betrokken waren bij de slachtpartij. Dat werd gisteren gemeld door Fana TV, een zender die banden heeft met de Ethiopische overheid.

Etnische conflicten

Het lijkt erop dat de aanval het gevolg is van een van de talrijke etnische conflicten die in Ethiopië woeden. Het is al weken onrustig in Ethiopië. Na de inval van het Ethiopische leger in de regio Tigray begin november zouden duizenden doden zijn gevallen.