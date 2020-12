Leids onderzoek: veel gebruikte sneltest minder betrouwbaar dan gedacht

"Ik ben geschrokken", zegt arts-microbioloog Maurine Leversteijn-Van Hall, die bij het onderzoek betrokken was. "Mensen laten zich massaal testen en denken bij een negatieve uitslag dat ze geen covid-19 hebben. Dat is niet correct."

De Abbott-sneltest is een antigeentest. Net als bij de meer gebruikte PCR-test wordt met een wattenstaafje wat vocht uit de neus afgenomen. De test kijkt of daarin viruseiwit (antigeen) aanwezig is. Het watje met neusvocht gaat in een vloeistof. Die wordt vervolgens op een papiertje gedruppeld. 15 minuten later is er een positieve of negatieve reactie zichtbaar.

De onderzoekers brengen de resultaten nu naar buiten, omdat ze naar eigen zeggen geen moment wilden wachten. "We ontdekten dit eergisteren en willen mensen nu waarschuwen", zegt Rosendaal. "We zijn bang dat mensen zich veilig wanen na een negatieve sneltest en Kerst met familie gaan vieren."

"We zagen dat de tests van Abbott 60 procent van de gevallen opspoorden. Dat is niet goed", zegt Rosendaal. Het onderzoek is uitgevoerd bij ongeveer 300 mensen. Dat is een relatief kleine groep, waardoor de kans groter is op toevalligheden. Volgens de onderzoekers is de groep groot genoeg om dit naar buiten te brengen. "Het is een populatie van mensen die flink ziek was."

"Er is geen goede reden om aan te nemen dat de besmette mensen die door de test zijn gemist, minder besmettelijk zijn dan de mensen die positief zijn getest", zegt Rosendaal. Een van de onderzoekers, Leversteijn, is ook verbonden aan een groot laboratorium voor PCR-tests, Eurofins. Volgens hoofdonderzoeker Rosendaal heeft dat geen rol gespeeld in het onderzoek.