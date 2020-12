Frankrijk: nauwgezette controle Britse producten

De Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clément Beaune, zegt dat Frankrijk vanaf 1 januari nauwgezet gaat controleren of Britse goederen die het land binnenkomen aan de Europese eisen voldoen. Hij noemt die controles "essentieel".

De Britse premier Johnson presenteerde het handelsakkoord dat gisteren met de EU werd gesloten als een triomf. Beaune zet daar vraagtekens bij. "Geen land ter wereld is om te exporteren aan zo veel regels onderworpen als het Verenigd Koninkrijk", zei hij tegen de Franse nieuwszender Europe 1. "Dat was een absolute voorwaarde om toegang tot onze markt te krijgen."

Volgens het Duitse persbureau DPA loopt 70 procent van de Britse export voor de EU via Frankrijk. Voor de controle daarop heeft Frankrijk 1300 douaniers en diergeneeskundigen aangenomen.

Andere nadelen

Beaune wees erop dat de Britten zich door het vertrek uit de EU op meer punten in de voet hebben geschoten. Zo zouden ze veel duurder uit zijn geweest bij de aanschaf van coronavaccins. "Wij kochten de vaccins met 27 landen gezamenlijk in, bijna twee keer zo goedkoop als de Engelsen. Dat is niet niks."

Het Verenigd Koninkrijk benadeelt ook de eigen studenten die in een EU-land willen studeren en dat is slecht voor de universiteiten, de jeugd en de toekomst van het VK, zei Beaune. Hij voegde eraan toe dat op dit vlak naar een oplossing wordt gezocht.